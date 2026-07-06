NATO Zirvesi kapsamında kritik temas: Erdoğan ile Trump Ankara'da bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz 2026 (yarın) tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran'ın açıklamasına göre ziyaret, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek temaslar çerçevesinde yapılacak.

İkili ilişkiler masaya yatırılacak

Ankara'da yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bölgesel ve küresel gündem de görüşülecek

Liderlerin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek temasların, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın geleceğine ilişkin önemli başlıklara ev sahipliği yapması bekleniyor.