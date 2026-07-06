NATO Zirvesi kapsamında kritik temas: Erdoğan ile Trump Ankara'da bir araya gelecek
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da (yarın) başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya resmî ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde savunma, ticaret ve yatırımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz 2026 (yarın) tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Duran'ın açıklamasına göre ziyaret, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek temaslar çerçevesinde yapılacak.
İkili ilişkiler masaya yatırılacak
Ankara'da yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Bölgesel ve küresel gündem de görüşülecek
Liderlerin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek temasların, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın geleceğine ilişkin önemli başlıklara ev sahipliği yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) July 6, 2026
Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD…