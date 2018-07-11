NATO zirvesi sonuç bildirisinde Türkiye mesajı

11 Temmuz 2018

NATO Brüksel Zirvesi'nin ilk gününün ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, "(Türkiye'ye yönelik) Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." denildi.

Bildiride, Suriye'nin önemli bir kısa menzilli füze envanterine sahip olduğu ve bu füzelerin NATO topraklarının ve ortaklarının bir kısmına ulaşabildiği belirtilerek, "Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karşı çokça kullanmıştır. Türkiye'nin, son 4 yılda üç kez Suriye'den fırlatılan füzelerin hedefi olmasından endişe duyuyoruz. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunulan bildiride, NATO Mukabele Kuvveti'nin gücünün artırıldığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün (VJTF) kısa sürede hazır olacak durumda olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi'nde 40 dakika süren görüşmesi sona erdi.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.45'te bitti.

Erdoğan ve Merkel, 40 dakika süren görüşmeden önce, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, iki ülke heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Bu sırada Almanya Başbakanı Merkel, "Congratulations" (Tebrikler) diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan'ın Türk heyetini takdimi sırasında Hulusi Akar da İngilizce olarak kendisini "Milli Savunma Bakanı" olarak Almanya Başbakanı Merkel'e tanıttı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan, Merkel ile ikili görüşmesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa sohbet gerçekleştirdi.

Kritik NATO zirvesi başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA