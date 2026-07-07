NATO zirvesinde liderler resepsiyonda buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, NATO çerçevesinde gerçekleştirilen bazı toplantılarda yer alan ancak ittifaka üye olmayan ülkelerin devlet başkanları ile eşleri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, davetlileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı. Erdoğan çifti, resepsiyona katılan liderler ve eşleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.