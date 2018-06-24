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Nerede oy kullanacağınızı öğrenin

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletevkili seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı YSK’nın internet sitesi ve e-devletten öğrenebilirsiniz.

Nerede oy kullanacağınızı öğrenin
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nleri için oy verme işlemi başladı.

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollağolu ve Doğu Perinçek cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Seçmenler nerede oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesi ve e-devlet portalından öğrenebilecek.

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