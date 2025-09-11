Nilperi Şahinkaya'dan endişelendiren paylaşım! 'Annemsiz yapamıyorum, beni affedin'

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybeden oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Şahinkaya'nın annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak yaptığı duygusal paylaşım, kısa süre sonra kaldırıldı. Bu durum, sanatçının sevenlerini endişelendirdi.

"Beni affedin"

Annesiyle fotoğrafının altına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşen Şahinkaya'nın bu hareketi, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Ancak paylaşımın kısa bir süre sonra silinmesi, ünlü oyuncunun sağlık durumu ve içinde bulunduğu ruh haliyle ilgili çeşitli yorumlara neden oldu.

Evinde ışıkların yanmadığı belirtildi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı ve aracının da park halinde olduğu görüldü.

Acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu

Şahinkaya, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla açıklamıştı. Oyuncu, paylaşımında "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadelerini kullandı.