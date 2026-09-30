Nominal değerin yüzde 15'ine sahte dolar: Piyasaya sürecekken yakalandılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda K.A'nın ürettiği sahte paraları, piyasaya sürecek kişilere üzerindeki değerin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında sattığı tespit edildi.

Aksaray Mahallesi'nde yakalanan K.A'nın üzerinde başkasına ait kimlik bulundu. Şüphelinin benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Evden milyonlarca euro çıktı

Polis, K.A'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.

Evde 1 milyon 680 bin euro değerinde yarı mamul tabaka para, 963 bin 800 sahte euro , 91 bin 100 sahte dolar ve 800 sahte lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca para kesme makinesi ve laminatör gibi çeşitli ekipmanlara el konuldu. İki şüpheli hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler