Now'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti final yapıyor

Sezon sonuna doğru yaklaşırken hangi dizilerin devam edip hangilerinin biteceği de tek tek belli oluyor. NOW’ın pazar akşamları yayınlanan eğlenceli dizisi 'Kirli Sepeti'yle ilgili verilen karar kulislerde dillenmeye başladı.

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW’ın şimdilik devam etmesi kesin olan yapımları MedYapım’ın 'Hudutsuz Sevda' ve Gold Film’in 'Kızıl Goncalar' adlı dizileri.