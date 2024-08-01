Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik, Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik ve Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Yönetmelikler, nükleer tesislere ilişkin bağımsız gözetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere kuruluşun ve bağımsız gözetim hizmeti verecek şirketlerin görev ve sorumlulukları ile bu şirketlerin yetkilendirilmesi; nükleer tesislerin tedarik zincirine ilişkin kuruluşun görev ve sorumluluklarını, bildirime ve yetkilendirmeye tabi tedarikçilerin niteliklerini ve bildirim ile yetkilenlidirilmeye ilişkin usul ve esasları düzenliyor.