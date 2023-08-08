Oda başkanı, akaryakıta dikkat çekti: Damacana su 100 lirayı bulabilir

Akaryakıt fiyatlarındaki büyük artışın da etkisiyle damacana su fiyatları İstanbul'da 60 - 70 lira bandına yerleşti.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, her ay damacana suya yeni bir zam yapıldığını vurguladı.

Akkaya, “Şaşkın ördek gibiyiz. Fiyatların nerede duracağını bilmiyoruz. Eskiden suda tarife fiyatı belirledik. Akaryakıta zam geldiği sürece su zamları da durmayacak. Bu gidişle 100 lirayı bulur” dedi.

Bayilerin yüzde 10'u kapandı

Akkaya, Türkiye’de yaklaşık 10 bin su bayisinin olduğunu, artan maliyetler nedeniyle yaklaşık yüzde 10’nun kapandığını belirterek “Su fiyatları arttığı için yurttaş arıtma cihazlarına yöneldi” diye konuştu.

Türkiye’de çoğunluğu yabancı 300 marka var. 2016’da yıllık kişi başı ortalama ambalajlı su tüketimi 148 litre iken bu oran, 2019’da 140 litreye, 2022’de 126 litreye indi.