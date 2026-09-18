ÖGG sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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122. Dönem ÖGG sınavı 29 Ağustos'ta gerçekleşti. Bugün adaylar sonuçları öğrenecek. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına çevrilmişken gündemdeki soru "ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Hayır, şu dakika itibarıyla 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklanmadı. Bir önceki dönem sonuçlar saat 17.00'de ilan edilmişti. Bu dönemin sonuçlarının da saat 17.00'de açıklanması bekleniyor.

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Adayların yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci eylül ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, itiraz ücretlerinin yatırılması için 19-23 Eylül 2026 tarihleri arasında işlem yapılabilecek.

Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar ise başvurularını 21-23 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. İtiraz sürecinin ardından sonuçların 24 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.