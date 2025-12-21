Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan 496 kişilik yeni kadro için nefesler tutuldu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 gün geçti. Binlerce vatandaş, her gün kurumun internet sayfasını ziyaret ederek nihai listenin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Sıkça tekrarlayan soru "OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

OGM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Orman Genel Müdürlüğü sonuçlar için bir tarih paylaşımı yapmadı. Beklentiler aralık ayının son haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.