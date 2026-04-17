Öğrencileri için canını siper etti: Çocukları Ayla öğretmeni anlattı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden Matematik öğretmeni Ayla Kara’nın oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin gösterdiği fedakarlık ve cesareti anlattı.

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 8 öğrencisiyle birlikte yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ayla Kara’nın yakınları, Onikişubat’taki Binevler Taziye Evi’nde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

“Bu acı hepimizi derinden etkiledi”

Ayla Kara’nın avukat oğlu Furkan Kara, yaptığı açıklamada, 14 Nisan’da Siverek’teki bir okula yönelik saldırı sonrası 15 Nisan’da okullarda grev olacağını bildiğini, annesinin de bu nedenle babasıyla okula gidip gitmeme konusunu değerlendirdiğini ve sonunda okula gitmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Annesinin okula gitmesinden kısa süre sonra saldırının yaşandığını aktaran Kara, "Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci 8. sınıftaydı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, annem onun dersine bile girmemişti diye biliyorum. Bu üzücü olayın yaşanması gerçekten hepimizi, ülkece çok derinden etkiledi." dedi.

“Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir”

Furkan Kara, annesini kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını ancak onun fedakarlığıyla gurur duyduklarını belirterek "Annemin vefatına, şehitliğine üzüldüğüm kadar bir taraftan da çok gurur duyuyorum. Yani aldığım tepkiler olsun, gelen mesajlar olsun gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

Öğrencilerine siper oldu

Annesinin öğrencilerini korumak için kendini siper ettiğini hatırlatan Kara, "Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi. O kardeşim adına çok sevindim. Yüzümüzü güldüren tek olay diyebilirim. Temennimiz, başka annelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin böyle acılar yaşamaması" ifadelerini kullandı.

“Okul onun için bir mutluluk kaynağıydı”

Annesinin mesleğine büyük bir bağlılıkla yaklaştığını dile getiren Kara, "Canı sıkkın olduğu zamanlar bile 'okula gideyim, mutluluğum, huzurum yerine gelsin' diye düşünürdü. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen okuldan hiç kopmak istemedi. 'Yaşım yettiği kadar, gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı. Emek verdiği yolda da hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Oğlu olarak gurur duyuyorum. Benim annem bir kahraman. Ben buna inanıyorum. Şehit çocuğu olduğum için bu konuda çok mutluyum. Allah bu makamı anneme nasip etmiş. Allah'ıma hamdolsun." dedi.

“Başarımda annemin payı çok büyük”

Ertuğrul Kara ise annesinin hem kendi hayatındaki hem de öğrencileri üzerindeki etkisine değindi.

Annesinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini belirten Kara, ortaokul yıllarında dersine girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az. Dersine girdiği bütün öğrenciler çok üzüldü. Onu çok severlerdi."