Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm başlıyor

07 Haziran 2018

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşümün başlayacağını, burada oturanların sadece kendilerinin değil, babaları ve dedelerinin hayallerine kavuşacağını belirterek, "Bu aşamaya gelmek 14 yılımızı aldı. Hak sahipleri, vakıflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar, hükümetimiz birlikte büyük bir iş başardık." dedi.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazmanın yakında vurulacağını söyledi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi"nin birinci etabının 9 Haziran Cumartesi günü, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Bloklarından başlayacağını aktaran Demircan, dönüşüm sürecinin uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edeceğini kaydetti.

"100 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiriyor"

Bu noktaya 14 yılı aşkın zorlu bir sürecin ardından gelindiğine dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:

"İlk 10 yıl bölgeyi SİT alanı olmaktan çıkardık. Vakıf ve hazine ile değiş tokuş işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşın mülkiyeti için tapu tahsis belgesinden başlayarak yaptığı tüm tasarrufları kayıt altına aldık ve vatandaşları hak sahibi olacak hale getirdik. Okmeydanı'nda yüzlerce toplantı yaptık. Son 4 yıl içerisinde ise imar planı yaparak yerleri belirledik. Yeşil alan, okul alanları ve sit alanı kaydı olan yerlerdeki kişilerin haklarını belirledik ve tapu vermeye başladık. 24 bin hak sahibinin dönüşümde kaç metrekare yer alacaklarını tespit ettik. Okmeydanı’nı 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm alanı ilan ettik. Bugün itibari ile 100 bin vatandaşımızın hayatını doğrudan ilgilendiren dönüşümde önemli bir aşamaya geldik. Okmeydanı'nda yaşayan vatandaşlarımız sadece kendilerinin değil babalarının, dedelerinin hayallerine kavuşuyor. Bu aşamaya gelmek 14 yılımızı aldı. Hak sahipleri, vakıflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar ve hükümetimiz birlikte büyük bir iş başardık. Kubbede bir hoş sada bırakmak, bu olsa gerek." diye konuştu.

İlk kazma Van Bloklarından vurulacak"

Okmeydanı'nda atılan adımın yeni bir şehir kurma anlamına geldiğini ifade eden Demircan, şunları söyledi:

"Biz bu yeni şehre 'Vatandaşın Okmeydanı' diyoruz. Bundan önce Okmeydanı'nda mülkiyetler belli değildi. Tapular ortada yoktu. Umutsuzluk ve karamsarlık hakimdi. Problemler içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Koca bir şehir yok olmanın eşiğinde var olmaya çalışıyordu. Kararlılıkla yola çıktık. Yılmadık. Çalıştık. Yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Bu adım, sadece Okmeydanı için değil, Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için de önemli bir adımdır. 1.Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen Van Blokları 8 Blok ve 80 bağımsız birimden oluşuyor. Proje kapsamında ilk etapta 4 adet blok inşa edilerek Van Blokları sakinlerine tahsis edilecek. Toplam inşaat alanı 15 bin 570 M2 olan 1. Etapta iskan edilebilir alan 9830 metrekare. 5 bin 740 metrekare Otopark ve teknik alanlar için ayrılan projede toplamda 128 daire yer alacak. Hak sahiplerine verilecek dairelerin büyüklüğü 65 metrekare olacak."

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dönüşümde vatandaşın hak kayıplarının olmayacağını, yapılacak proje kapsamında, Okmeydanı'nda eksikliği hissedilen sosyal donatı alanları için yer açılacağını ve yapı stokunun yenileceğini, böylece güvenli bir şehrin inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA