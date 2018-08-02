Oktay: Bir an bile tereddüt etmeyiz

02 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Oktay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz" ifadelerini kullandı.

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