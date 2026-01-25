Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?
Okullarda yarıyıl tatili devam ediyor. Öğrenciler ve veliler ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yeni haftaya girilirken "Okullar ne zaman açılacak" sorusu hızlanıyor. İşte MEB'in duyurduğu tarih...
15 tatil sürecine girilmesiyle birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Eğitim öğretime dönüş için resmi takvim yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan çocuklar, tatilin son günlerine yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 2 Şubat Pazartesi günü sona eriyor.
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma