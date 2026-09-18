Okullarda ara tatil ne zaman? MEB okul takvimi...
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası geride kaldı. Hafta sonuna girilirken bir kez daha ara tatil tarihleri sıkça araştırılıyor. Bugün yine hızlanan soru "Ara tatil ne zaman" şeklinde...
Ara tatil tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Cuma günü konu ile ilgili sorgulamalar artmış durumda... Öğrenciler "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
Sömestr ne zaman?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.