Okullarda ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
Derslerin yeniden başlamasıyla birlikte tatil günleri araması arttı. Ara tatilin hangi tarihte yapılacağı ve okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gözünü takvime çevirirken sıklıkla "Okullarda ara tatil ne zaman" sorusu geliyor.
2025-2026 eğitim Öğretim dönemimin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte okullarda tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, ara tatil tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim yakından takip ediliyor. Bu nedenle son günlerde “Ara tatil ne zaman” sorusu öne çıkıyor.
Ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.