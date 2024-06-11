Olimpos'ta Kadir'in Ağaç Evleri yandı

Yazır Mahallesi'nde Olimpos Antik Kenti yakınındaki Kadir Karataş'a ait 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gece 03.00 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı turistik tesiste yangın çıktı. Durumu vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlık ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen turistik tesis tamamen yandı. Tesiste konaklayan müşteriler kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaşırken, her hangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili geniş tahkikat jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.