Ömer Çelik'ten sağanaktan etkilenenlere "geçmiş olsun" mesajı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."