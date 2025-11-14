Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına sert tepki

Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu acı olayın ardından, dünyadan peş peşe taziye mesajları gelirken Yunanistan'dan tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında, "Günün fotoğrafları!" notuyla C-130 uçağına ait görüntüler paylaşılırken, paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu içerik silindi.

Türkiye'den sert tepki

Skandal paylaşıma ilişkin Türkiye'den açıklamalar gecikmedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çelik, bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerken "Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.