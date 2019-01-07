On Numara'da ikramiye 3'e bölündü

07 Ocak 2019

On numara oyununun 857'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 246 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 2 bin 56 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 16 kişi 116 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 990 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 722 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 152 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponları Mersin'in Erdemli, Antalya'nın Kaş ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Kaynak: AA