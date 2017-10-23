On Numara'dan bir kişiye 300 bin TL

23 Ekim 2017

On Numara oyununun 794'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi, 301 bin 805 lira 90 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 88 kişi 2 bin 286 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 744 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 334 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 105 bin 144 kişi 3 lira 80'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 137 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Toplam 2 milyon 12 bin 13 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 387 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 447 bin 114 lira 18 kuruş aktarıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi.

Kaynak: AA