On’ca lezzet ‘acısıyla tatlısıyla’ 10’uncu kez Adana’da buluşacak
Türkiye’nin en önemli gastronomi etkinliklerinden Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl 10’uncusu 9-11 Ekim tarihleri arasında “Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet” mottosuyla düzenlenecek.
Festival öncesinde İstanbul’da yapılan lansmanda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin yalnızca bir gastronomi şöleni olmadığını, kentin kalkınmasında stratejik bir kaldıraç görevi gördüğünü söyledi.
Yavuz, “Adana, binlerce yıllık geçmişinden aldığı güçlü mutfak mirasını Çukurova’nın bereketli topraklarından gelen zengin ürün çeşitliliğiyle harmanlayan özel bir şehir. 20 tarım ürününde Türkiye’nin ilk üç sırasında yer alan Adana’nın bu bereketi, yüzyılların birikimiyle şekillenen mutfak kültürümüzde de kendini gösteriyor.
Bugün coğrafi işaretle tescillenmiş 24 ürünümüz, bu zengin mirasın izlerini taşıyor. Bizim için sofra yalnızca yemek değil; emek, bereket, sohbet ve en önemlisi paylaşmak demek. Bu yıl uluslararası gastronomi dünyasından şeflerin de katılımıyla Adana’nın eşsiz lezzetlerini farklı mutfak kültürleriyle buluştururken, festivalimizin şehrimizin gastronomi turizmine ve tanıtımına katkısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Adana Lezzet Sahnesi’nde Adana’nın tarım, gastronomi ve kültürüne ışık tutan Toroslar, Çukurova ve Karataş Denizi olmak üzere üç coğrafi başlığı ele alacaklarını söyleyen Festival İçerik Sorumlusu Ebru Koralı, festivalde, lezzetli sunumların yanı sıra sürdürülebilirlik temasının da ön plana çıkacağını belirtti.
Korlaı, “Organik atıklar tarım sahalarında kullanılacak, ambalajlar doğada çözünebilir olacak” dedi. 2024 yılında 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festival, Adana ekonomisine toplam 3,7 milyar TL’lik doğrudan katkı sağladığı belirtilirken, festival boyunca 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildiği bildirildi.