On’ca lezzet ‘acısıyla tatlısıyla’ 10’uncu kez Adana’da buluşacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Festival ön­cesinde İstanbul’da yapılan lans­manda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin yalnız­ca bir gastronomi şöleni olmadığı­nı, kentin kalkınmasında stratejik bir kaldıraç görevi gördüğünü söy­ledi.

Yavuz, “Adana, binlerce yıl­lık geçmişinden aldığı güçlü mut­fak mirasını Çukurova’nın bere­ketli topraklarından gelen zengin ürün çeşitliliğiyle harmanlayan özel bir şehir. 20 tarım ürününde Türkiye’nin ilk üç sırasında yer alan Adana’nın bu bereketi, yüz­yılların birikimiyle şekillenen mutfak kültürümüzde de kendi­ni gösteriyor.

Bugün coğrafi işa­retle tescillenmiş 24 ürünümüz, bu zengin mirasın izlerini taşıyor. Bizim için sofra yalnızca yemek değil; emek, bereket, sohbet ve en önemlisi paylaşmak demek. Bu yıl uluslararası gastronomi dün­yasından şeflerin de katılımıyla Adana’nın eşsiz lezzetlerini fark­lı mutfak kültürleriyle buluştu­rurken, festivalimizin şehrimizin gastronomi turizmine ve tanıtımı­na katkısını daha da güçlendirme­yi amaçlıyoruz” dedi.

Adana Lez­zet Sahnesi’nde Adana’nın tarım, gastronomi ve kültürüne ışık tu­tan Toroslar, Çukurova ve Karataş Denizi olmak üzere üç coğrafi baş­lığı ele alacaklarını söyleyen Fes­tival İçerik Sorumlusu Ebru Kora­lı, festivalde, lezzetli sunumların yanı sıra sürdürülebilirlik teması­nın da ön plana çıkacağını belirtti.

Korlaı, “Organik atıklar tarım sa­halarında kullanılacak, ambalajlar doğada çözünebilir olacak” dedi. 2024 yılında 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festival, Ada­na ekonomisine toplam 3,7 milyar TL’lik doğrudan katkı sağladığı belirtilirken, festival boyunca 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tü­ketildiği bildirildi.