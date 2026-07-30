Önder Sav CHP'den ayrıldı: 70 yıllık parti üyeliğini sonlandırdı

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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıllık parti üyeliğini sonlandırarak CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Sav, eşi Çiğdem Sav, iki çocuğu ve damadıyla birlikte CHP'deki siyasi yaşamını noktaladığını belirterek, "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşantımı sonlandırıyorum. CHP'den üzülerek istifa ettiğimi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sav, açıklamasında, "Geride bıraktığım CHP ile yoğrulmuş 70 yıl gözümün önünden geçiyor" değerlendirmesine de yer verdi.

Önder Sav kimdir?

1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğan Önder Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaptı. Ankara Barosu Başkanlığı ile 1989-1995 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerini üstlenen Sav, siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürdü.

Farklı dönemlerde Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Sav, 1974 yılında kurulan Bülent Ecevit Hükümeti'nde Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Özellikle 2000-2010 yılları arasında yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği döneminde partinin en etkili isimleri arasında yer aldı.

Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde parti örgütü üzerindeki etkisiyle öne çıkan Sav, 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından genel sekreterlik görevinden ayrıldı. Yaklaşık 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandıran Sav, son olarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.