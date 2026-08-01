Orman yangını riskine dikkat: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

Tahminlere göre rüzgar; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden 30 ila 70 kilometre/saat hızla esecek. Güney ve doğu kesimlerde ise rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nda sağanak bekleniyor

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemezken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Diyarbakır'da 43, Şanlıurfa'da 42, Siirt'te 41, Malatya ve Mardin'de 40, Denizli, Gaziantep, Antalya ve İzmir'de ise 37-38 derece seviyelerinde ölçülmesi bekleniyor.