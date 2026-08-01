Orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın bölgelerinde hava unsurlarının yeniden yoğun şekilde görevlendirildiği belirtilirken, gece boyunca sahada görev yapan kara ekiplerinin de çalışmalarına kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Müdahale aralıksız sürüyor

Açıklamada, hava ve kara ekiplerinin koordineli şekilde görev yaptığı vurgulanarak, yangınlar tamamen kontrol altına alınana kadar müdahalenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.