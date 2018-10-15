Ortak çalışma grubu Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluğa geldi.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.
Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.
Türk yetkililer de başkonsoloslukta
Levent'teki başkonsolosluğa olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililer, konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı.
Ellerinde bazı dosyalar bulunduğu görülen Türk yetkililer, daha sonra başkonsolosluk binasına girdi.
Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, başkonsoloslukta inceleme başladı.
İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının bulunduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA