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Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na başvuru: 'Kanun yararına bozma' istedi

Gezi Parkı davasında hüküm giyen iş adamı Osman Kavala, yeniden yargılanma talebi reddedilince Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Kavala, 'kanun yararına bozma' talep etti.

AA
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Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede, Kavala hakkındaki hükmün kanun yararına bozulması talep edildi.

Mahkeme dosyayı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na yolladı.

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Mahkemeden muhabere bürosuna gönderilen yazıda, "Hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi avukat Hilal Zengin'in 06.05.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla, dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Yeniden yargılama talebine ret

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

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Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 28 Eylül 2023'te Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

Kavala'nın, 30 Nisan'da yaptığı "yargılamanın yenilenmesi" talebi ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.