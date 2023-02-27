Osmaniye'de "acil yıkım kararı" olan 352 bina yıkılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, şehirde ilk etapta 352 binanın ağır hasarlı olduğunu belirleyip acil yıkılması için talepte bulundu.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, ağır hasarlı binalar gerekli önlemlerin alınmasının ardından iş makineleri ile kontrollü olarak yıkılıyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarında 60 bin 501 binayı kontrol etti. 3 bin 311 bina için ağır hasarlı, 12 bin 389 bina için az hasarlı, 352 bina için ise acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı bina yıkımları Osmaniye Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait iş makineleriyle yıkılırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.