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ÖSO kampına roketli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü.

ÖSO kampına roketli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü.

Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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