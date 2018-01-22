Stratejik nokta ele geçirildi

22 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı. Stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.

ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

Öte yandan terör örgütü, Azez ilçesi yakınlarındaki bölgelere roket saldırısı düzenledi.

Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

Harekatta yeni cepheden ilk görüntüler

PYD/PKK mevzilerine topçu atışları

Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beldesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.

Kilis'e 3 roket atıldı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Top atışlarıyla karşılık veriliyor

Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.

Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.

Bu arada, sınırdaki birliklere de askeri araç takviyesi yapılıyor.

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Kaynak: AA