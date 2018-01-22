PYD Kırıkhan'a havan mermisi attı: 1 ölü
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.
Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA