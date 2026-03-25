ÖSYM tarafından KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemi yeniden ÖSYM tarafından yapılacak merkezi atamalara kilitlendi. 2026/1 tercih sürecine ilişkin takvim henüz netlik kazanmazken, beklenti giderek artıyor. Tercihler için can atan adaylar "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.