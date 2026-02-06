ÖSYM tarafından KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

Merkezi atama yoluyla kamuya atanmak isteyen binlerce aday gözünü KPSS-2026/1 sürecine çevirdi. Adaylar ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu merakla bekliyor. Net tarihin belli olmaması nedeniyle adaylar "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu sürekli olarak yöneltiyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini duyurmadı. Geçen yıl ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.