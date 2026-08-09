ÖSYM tarafından YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-YÖKDİL/2 sınavı bugün gerçekleşti. Saat 13.15'te biten sınav sonrası sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Adaylar bugün özellikle "YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026-YÖKDİL/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı, 13.15'te sona erdi. Sınav biter bitmez sonuç ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ