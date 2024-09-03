ÖSYM'DEN DGS DUYURUSU: DGS sonuçları için tarih verildi! DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler için 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları tarihi belli oldu. 14 Ağustos'ta duyurulması beklenen DGS sonuçları henüz açıklanmış değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimi doğrultusunda DGS sonuçları için tarih netleşti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte DGS sonuç tarihi...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımlandığı takvim doğrultusunda DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte DGS SONUÇ SORGULAMA

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS tercihleri ne zaman?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.