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Oy pusulasındaki sıralama belli oldu

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Cumhur İttifakı 1. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer alacak.

Oy pusulasındaki sıralama belli oldu
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Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura ile birlikte birleşik ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Sıralama şu şekilde: 

1 - Cumhur İttifakı

2 - HÜDA PAR 

3 - Vatan Partisi

4 - HDP 

5 - BTP 

6 - Millet İttifakı

AK Parti Cumhur İttifakı içerisinde ilk sırada, MHP ise ikinci sırada yer alacak.

CHP de Millet İttifakı'nda 1. sırada yer alacak. 2. sırada Saadet Partisi, 3. sırada İYİ Parti bulunacak. 

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