Oy pusulasındaki sıralama belli oldu
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Cumhur İttifakı 1. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura ile birlikte birleşik ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi.
Sıralama şu şekilde:
1 - Cumhur İttifakı
2 - HÜDA PAR
3 - Vatan Partisi
4 - HDP
5 - BTP
6 - Millet İttifakı
AK Parti Cumhur İttifakı içerisinde ilk sırada, MHP ise ikinci sırada yer alacak.
CHP de Millet İttifakı'nda 1. sırada yer alacak. 2. sırada Saadet Partisi, 3. sırada İYİ Parti bulunacak.