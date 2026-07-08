Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm sebebi açıklandı
Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteri ile hafızalara kazınan ve 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi açıklandı. Doğum gününü kutladığı gece vefat eden Ece İrtem'in alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Doğum gününü kutladığı gece hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu.
Oyuncunun uzak doğu seyahatinde maymun ısırığı nedeniyle vefat ettiği iddalarına karşılık ölüm sebebi bambaşka çıktı.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre 35 yaşındaki Ece İrtem alkole bağlı zehirlenme nedeniyle vefat etti.
Aşırı alkol tüketimi solunumun durması, kusmukla boğulma, ani kalp durması, hiportemi ve dehidratasyona gibi ölüme götüren komplikasyonlara yol açabiliyor.
Anne Nuriye İrtem de emniyetteki ifadesinde Ece İrtem'in çok fazla alkol aldığını, aynı zamanda da ağır antidepresan ilaçlar kullandığını söylemişti.