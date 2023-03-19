Özel: Geliri olmayan ailelere bir asgari ücret verilecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında geliri az yada hiç olmayan ailelerle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Özel, geliri olmayan ailelere bir asgari ücret verileceğini duyurdu.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertük'te Kübra Par'la Açık ve Net programında CHP'nin vaatlerini sıraladı ve önemli açıklamalar yaptı.
Özel, geliri olmayan ailelerin gelirinin asgari ücrete tamamlanacağını, işsiz ailelere de sigortalı işlerde öncelik verileceğini açıkladı.