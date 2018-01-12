Özel Harekat Dairesi neden kaldırıldı?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı. Konuya ilişkin EGM'den yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta yayımlanan KHK ile Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu hatırlatılarak, daire başkanlığının bu nedenle kaldırıldığı ifade edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
Konuya ilişkin EGM'den yapılan açıklamada, Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu, bu nedenle Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "25 Ağustos 2017'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16 Kasım 2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır"