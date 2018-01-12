697 sayılı KHK yayımlandı

12 Ocak 2018

OHAL kapsamında çıkarılan 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile; Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11.480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2.168 kişiden 1.823'ü, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iade edildi.

Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı; birer televizyon (YEK TV) ve radyo kanalı (Hatmar FM) kapatıldı.

Özel Harekat Dairesi kaldırıldı

Kaynak: AA