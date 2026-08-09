Özelleştirme İdaresinin bazı imar planı kararları onaylandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı imar planı kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programındaki Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki taşınmazlara "ticaret-konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara dair "kırsal nitelikli gelişme konut alanı", "ticaret-turizm alanı", "1. derece arkeolojik sit alanı" gibi kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan çevre düzeni, koruma amaçlı nazım ve koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programındaki İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki taşınmazlar hakkında "ticaret-turizm alanı", "özel proje alanı ve yol" kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilerek reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programındaki İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin "ticaret-konut alanı", "açık spor tesisi alanı ve yol" kararlarına yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine yönelik itirazların da reddedilmesi kararlaştırıldı.