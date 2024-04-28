Özgür Demirtaş 'Bir hayalim var' diyerek paylaştı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından dikkat çeken mesajlar vermeye devam ediyor. Prof. Dr. Demirtaş bu kez Türkiye'ye yönelik beş hayalini paylaştı.

Prof. Dr. Demirtaş, hukuk endeksinde ilk 10'a girmiş, dünyanın en iyi beş üniversitesinde liderliği almış, etnik ve mezhepsel çatışmaların olmadığı, kurumların bağımsız işlediği ve kişi başına gelirin 50 bin dolara yükseldiği Türkiye hayalini dile getirdi.

Özgür Demirtaş'ın mesajı şöyle:

* Bir hayalim var: Türkiye, hukuk endeksinde ilk 10'a girmiş.

* Bir hayalim var: Dünyanın en iyi 5 üniversitesinde lider Türkiye.

* Bir hayalim var: Türk-Kürt-Arap-Çerkes demeyen, Alevi-Sünni diye kavga etmeyen bir Türkiye.

* Bir hayalim var: Bağımsız kurumları kimseden emir almayan Türkiye.

* Bir hayalim var: Zenginleşmiş, kişi başı geliri 50 bin dolar olmuş Türkiye...