Özgür Demirtaş X'ten haykırdı: Intagram'ı açın

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Instagram'ın kapatılmasına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Demirtaş, "Gerekiyorsa tek başıma muhalefet yaparım, Instagram'ı açtırım" yazarken şöyle devam etti:

* Instagram’da yüz binlerce kişi müşteri buluyor. Instagram’da yüz binlerce kişi ticaret yapıyor.

* Instagram’da binlerce kişi ihracat ilişkisi kuruyor. Instagram’daki binlerce kişi vergi veriyor.

* Siyaset yapacağım diye tüm sosyal medya kapatılamaz Açın lütfen. Hadi açın!

Demirtaş diğer paylaşımında, "Instagram'ı kapatmanın Türkiye'ye yararı var mı", "Türkiye'nin ekonomisine zararı var mı" gibi soruları yöneltti. Demirtaş paylaşımında şunları kaydetti:

Instagram'ı kapatmanın;

1) Filistin’e herhangi bir yararı var mı?

Yok

2) Türkiye’ye bir yararı var mı?

Yok

3) Türkiye ekonomisine bir zararı var mı?

Var, var, var, var, var, var, var.

Allah aşkına biraz akıl biraz fikir. Lütfen biraz akıl biraz fikir.