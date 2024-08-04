BES'e girmek mantıklı mı? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan aforizmalı BES yanıtı

Ekonomi alanındaki tespitleriyle öne çıkan, X (Twitter) sosyal medya platformunda 6,1 milyon takipçisine hemen her gün seslenen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin görüşünü paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Demirtaş, bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olduğunu belirterek, yine de yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Özgür Demirtaş, X paylaşımında, BES’e ilişkin “İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur” şeklinde dikkat çeken bir çıkarımda bulundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, BES’te yaşa ve risk algısına göre portföy dağılımının doğru yapılması gerekliliğine de dikkat çektti.