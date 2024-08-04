BES'e girmek mantıklı mı? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan aforizmalı BES yanıtı
Sosyal medya yorumlarıyla hemen her gün adından söz ettiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir kullanıcının bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili sorusuna yanıt verdi. Milyonlarca insanın "BES yaptırmak mantıklı mı değil mi, BES'e girmek kârlı mı gereksiz mi" gibi sorular sorduğu ortamda BES’e ilişkin düşüncesini açıklayan Prof. Dr. Demirtaş, “Bazı endişelerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Özgür Demirtaş BES'i "İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yolu" olarak tanımladı.
Ekonomi alanındaki tespitleriyle öne çıkan, X (Twitter) sosyal medya platformunda 6,1 milyon takipçisine hemen her gün seslenen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin görüşünü paylaştı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.
Prof. Dr. Demirtaş, bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olduğunu belirterek, yine de yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Özgür Demirtaş, X paylaşımında, BES’e ilişkin “İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur” şeklinde dikkat çeken bir çıkarımda bulundu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, BES’te yaşa ve risk algısına göre portföy dağılımının doğru yapılması gerekliliğine de dikkat çektti.
Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirelerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 3, 2024
Ayrıca: Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli:https://t.co/nT7GdKeq7p