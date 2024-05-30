Özgür Özel: Milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır-sal' metoduyla çözmek istedik. Ama bu bir çözüm olmadı. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle, köpek bakım evleri olmayan yerlere hemen bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar, bu bakım evlerinde tutulacak. Ayrıca, sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak, çip takılacak, sahibine teslim edilecek ve bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlarımız sahiplenilsin. Özellikle hayvanseverlerimizin bu süreçte barınaktaki köpekleri sahiplenerek daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bir sonraki adıma da (uyutma) ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, bugün Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adımı AKP'nin sunacağı kanun teklifinde görmemek isteriz. Bir sonraki adımın ne olduğu belli. Bir sonraki adımla kimse kimseyi tehdit etmesin. Bir sonraki adıma psikolojik ve toplumsal bir zemin hazırlamaya çalışmasın. Yapılacak iş bugüne kadar devlet iradesiyle bir an önce yapılması gereken ve ertelenen kısırlaştırma kampanyasının 81 ilde 973 ilçede bir an önce başlatılmasıdır. Kaynak yok diyenlere kendi milletvekillerinin 4 gün önce altına imza attıkları meclisin araştırma komisyonu raporunun 101.sayfasını hatırlatıyorum.

“Hayvan Hakkı Fonu kurulması gerekiyor”

Bu fona vergilerden katkı yapılması gerekiyor. At yarışından, Spor Toto'dan, lotodan katkı yapılması gerekiyor. Bu fonla da kısırlaştırma yapılması gerekiyor. Efendim yapılan yapılır, yapılmazsa son çare mon çare... Ölüm son çare değildir. Ölüm denilince bu topraklarda herkesin tüyleri diken diken olur, Allah gecinden versin denir. Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz."