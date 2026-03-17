Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ın da aralarında olduğu 4 dosya Meclis’te
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dosyaları sevk edildi.