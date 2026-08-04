Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıkladı. Başsavcılık, her iki milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.