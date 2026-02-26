Özlem Altınok Öz davasında yeni gelişme

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz, eşi Tayyar Taylan Öz ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada yeni bir ara karar verildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı. Duruşmada, savunma tarafından sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dilekçe sunulduğu belirtildi.

Söz alan Karaorhanlı, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ederek, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, ara kararında sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmederken, diğer adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.