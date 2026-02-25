F-16 kazasına şahit olan tır şoförü o anları anlattı: Parçaları önüme düştü

Gebze’den Balıkesir’de kaza yapan bir tırı almak için yola çıkan tır şoförü Mehmet Ebinç, 9. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16 tipi savaş uçağının gece saatlerinde düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu kazaya tanıklık etti.

"Verilmiş sadakam varmış"

Olayın ilk anlarında iki tankerin çarpışarak patladığını düşündüğünü belirten Ebinç, kısa süre sonra bunun bir uçak kazası olduğunu öğrendiğini söyledi. Kaza sırasında araç kullandığını ve bir anda uçağın parçalarının önüne savrulduğunu anlatan Ebinç, “Verilmiş sadakam varmış” ifadelerini kullandı.

Yanında başka sürücülerin de bulunduğunu ve olayın ardından araçlarını durdurduklarını dile getiren Ebinç, gece boyunca bölgede beklediklerini aktardı.

4 çocuk babası Mehmet Ebinç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."